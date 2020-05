Radio.at geht on air

Radio.at kann eigebettet werden

Radio.at ist ein Ableger von Radio.de der Madsack-Gruppe. Den zukünftigen Nutzern stehen beschlagwortete und nach verschiedensten Kriterien auffindbare Sender, die die vielfältigsten Musik-Genres und Format-Schattierungen widerspiegeln, ab. Darüber hinaus können individuelle Station-Lists erstellt, die Programme weiter empfohlen und geteilt sowie in Communities wie Facebook eingebettet werden. Andreas Arntzen, Geschäftsführer Madsack: "Die Sendernutzung läßt sich sehr exakt analysieren und fließt in die Vermarktung sowie in die Individualisierbarkeit der auszuspielenden Werbung ein." Radio.de ist Anfang April gestartet. Bislang zeigte sich, dass die durchschnittliche Verweildauer 1,5 Stunden beträgt. Im Tagesverlauf steigt die Nutzung der Sender bis Abend an. Die Radio.de-Hörerschaft ist mehrheitlich männlich, technik-affin und ist etwas älter als der durchschnittliche Internet-Nutzer.