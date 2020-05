Radio Arabella optimiert Morgen- und Nachmittag-Show

atVier gewinnt. So können Außenstehende die jüngste Programm-Adaption von Radio Arabella in Wien verstehen. Im Sender selbst ist diese Entwicklung mit 4 für Wien sowie Ein neuer Morgen und Am Weg nach Hause betitelt. Es geht dabei um die Weiterentwicklung der Programm-Strecken von fünf bis neun Uhr von Montag bis Freitag und während des Nachmittags. Und um die wichtigsten Begleit-Zeiten der Hörer durch den Radio-Sender.