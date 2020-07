Radio 88.6 bespielt das Weinviertel

Radio 88.6 hat ein in Niederösterreich in Wald-, Wein- und in Teile vom Mostviertel erweitertes Sendegebiet. Die technische Reichweite wird in diesen Sendegebieten durch die Musik-Programmierung und die Wort-Inhalte zu tatsächlicher Reichweite umgewandelt, die wiederum an die regionale Wirtschaft vermarktet wird.