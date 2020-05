Radfahren um sich selbst und anderen Gutes tun

atTrummer + Team, die Agentur von Dietmar Trummer, Hubert Nagele mit identum und der Social Media-Consultant Helmuth Bronnenmayer treten gemeinsam für das in Wien stattfindende Radjahr 2013 kommunikativ in die Pedale. Diese Arbeitsgemeinschaft steckt hinter den Kommunikationsaktivitäten zu bike2help. Im Zuge dieser Aktion werden gefahrene Rad-Kilometer aller Teilnehmer in Spendengeld umgemünzt.