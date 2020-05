Rabatte fördern Marken-Freundschaften

intEin Hauptgrund sich in Social Networks mit Marken und Unternehmen anzufreunden ist, sich damit Preisnachlässe und Spezial-Angebote zu sichern. Das zeigt eine Nielsen-Analyse in zehn Märkten, deren Ergebnisse stellvertretend für sechs Markt-Regionen der Welt gelten. Das Ergebnis für Europa, in dem die Märkte Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich berücksichtigt wurden, zeigt keine Rabatt-Dominanz: