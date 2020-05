at // Nick Austria erreicht in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 10 Prozent im April. Gegenüber April 2008 ist das eine Steigerung um 8,8 Prozent. In der Kalenderwoche 15 erreichen Formate wie "SpongeBob", "Die Pinguine von Madagascar" und "Was ist Was?" eine durchschnittlichen Marktanteil in der Zielgruppe von 11,4 Prozent. atmedia.at