at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bringt Quotenkräfte in Stellung. Nach dem Engagement von Society-Löwen Dominic Heinzl stellt der General Werner Taibon als Chef der ORF-Programmplanung an die Front. Taibon war bereits "in der besonders reichweitenstarken Ära Zeiler für die Programmplanung verantwortlich". Die Hauptabteilung Zentrale Programmdienst, wie sie ORF-intern heißt, war von Taibon bereits von 1997 bis 2007 geleitet worden.