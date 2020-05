Quoten-Mai

at // Die Programm von ProSiebenSat. 1 Österreich verzeichnen im Mai in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährgen einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Verglichen mit Mai 2008 ist dies einen Steigerung um 14 Prozent. ProSieben Austria erreicht in der genannten Zielgruppe einen Marktanteil von 7,5 Prozent. Sat.1 kommt unter den Zuschauern ab 12 Jahren auf einen Marktanteile von 5,8 Prozent. kabel eins austria und Puls 4 legen, gemessen am Vergleichsmonat des Vorjahres, Top-Werte hin. kabel eins austria erreicht 3,9 und Pul 4 2,2 Prozent Marktanteil. atmedia.at