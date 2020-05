Quick will Österreich anbraten

Quick scheint sich, nach dem Krisen-Jahr 2011 mit einem Verlust in Höhe von 21,8 Millionen Euro - bei einem Jahresumsatz im Ausmaß von rund einer Milliarde Euro - und einer Restrukturierung, wieder erholt zu haben. Zu Jahresbeginn 2012 erreichte die Restaurant-Kette, die in zwölf Märkten in Europa und Afrika tätig ist, wieder das Absatz-Niveau von 2010. Auch der im Vorjahr erfolgte Investment-Stopp wurde aufgehoben. Quick peilt mit neuen Restaurant-Eröffnungen und der Expansion neue Wachstumsziele an.



ProRest will im November 2012 bezüglich der Standort-Suche "zu einem Ergebnis kommen". Wann, wie schnell und in welchem Ausmaß der Markteintritt von Quick in Österreich erfolgen könnte, ist nicht bekannt.



Dafür ist die Systemgastronomie- und Marken-Wettbewerbssituation für Quick bekannt: 180 McDonald's-Restaurants, 30 Burger King-, sechs Subway- und vier Kentucky Fried Chicken-Niederlassungen.



