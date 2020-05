Quartalsschau

int // Das erste Quartal 2009 ist vorüber. In der kommenden Woche publizieren eine Reihe börsenotierte Medien-, Internet- und Entertainment-Konzerne ihre Quartalsberichte. Diese sind ein Gradmesser für die konjunkturelle Entwicklung und werden zeigen inwieweit die Prognosen - Online wächst, klassische Medien verlieren - richtig sind. Gespannt darf man auf die Quartalszahlen von Google sein. Analysten erwarten, dass Google einen Umsatz in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar, eine EBITDA in Höhe von 2,4 Milliarden und einen Gewinn-pro-Aktie von 4,79 US-Dollar reportet. Dieses Ergebnis basiert auf der Annahme, dass der weltweite Cost-per-Click-Umsatz um 15 Prozent steigt und der Umsatz-pro-Klick etwa 10 Prozent gesunken ist.