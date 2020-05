Qualitätsjournalismus okönomisch tragfähig

de // Gruner + Jahr-CEO Bernd Buchholz resümiert das Betriebsergebnis 2008 unter dem Aspekt, dass "Gruner + Jahr einen anderen Anspruch hat, als bloß viel Profit zu machen". Ergo: "Wir wollen nicht der Kostenführer werden. Wir wollen mit Qualitätsmedien unterwegs sein. Es geht darum, zu zeigen, dass Qualitätsjournalismus ein ökonomisch tragfähiges Modell bleibt", erklärte Buchholz im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Um diese Tragfähigkeit zu erhalten, gilt es, so Buchholz weiter, zu klären, mit welchen Strukturen und Geschäftsmodellen Qualitätsansprüche wie auch Zukunftserwartungen zu decken sind. Buchholz bekennt sich zu Printmedien und deren Zukunft. Er lässt sich weder vom Internet noch von der US-Zeitungskrise in seinem Glauben an Print erschüttern. Süddeutsche Zeitung, 3. April, Seite 15