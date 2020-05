Qualitätsfeuilleton 3sat

In Österreich war dies, nach ZDF-Informationen, "zum zweiten Mal in Folge Zuschauerrekord". Die Live-Streams in der Mediathek steigerte sich von 2009 auf 2010 von 4,7 auf 9,3 Millionen Streams. Am Profil als Vollprogramm mit den Schwerpunkten Kultur, Wissen und Wissenschaft wird nicht gerüttelt. Ebenso wenig wird an den Thementagen geändert. Sie sind das Markenzeichen des Senders und waren 2010 maßgeblich für die erreichten Ergebnisse im Zuschauermarkt verantwortlich.