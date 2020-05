Qpons bricht Gutschein-Markt-Regeln

Bei Anbietern - das Startup nennt sich Händler - will Qpons mit "absoluter Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit, Transparenz und klaren Verhältnissen" punkten. So partizipiert das Marktplatz-Unternehmen mit "lediglich 20 Prozent Provision" am Brutto-Umsatz des Händlers. Und unterläuft damit die, wie die drei jungen Unternehmer erklären, die "marktübliche 50-Prozent-Provision". Die Qpons-Gründer wollen, dass "Konsumenten und Händler profitieren". Ein Geschäftsprinzip lautet daher: "Bei uns entscheiden die Anbieter selbst, wie ihre Konditionen im Detail aussehen und wie viel Rabatt sie gewähren wollen."



"Ein Händler, der einen 50-Prozent-Deal anbietet und dann noch 50 Prozent Provision vom Brutto-Umsatz an die Plattform zahlt, erhält letztendlich nur 25 Prozent seines Normalpreises. Butto! Für mich ist das keine nachhaltige Marketing-Strategie", hält CEO Weinzettl dazu fest. Weiters wollen wir, verspricht Szelenyi, der gemeinsam mit Weinzettl das Unternehmen kaufmännisch führt, den "Händlern die Einnahmen aus ihren Verkäufen sofort nach erfolgtem Zahlungseingang und nicht erst nach Einlösung der Gutscheine auszahlen".



Qpons versucht also durch Brechen mehrer Regeln dieses Geschäfts im Coupon-Markt in Österreich Fuß zu fassen. Dazu gehört überdies Händlern die Möglichkeit zu geben mehrere Verkaufsaktionen parallel zu lancieren, die im Laufe ihrer Kampagnen-Zeiträume optimiert werden.



Weinzettl, Szelenyi und Zsuravely haben die besten Absichten. "Wir wollen unsere Händler dabei unterstützen, zufriedene Neukunden zu gewinnen", erklären sie unisono. Das funktioniert für sie nur, wenn man "hochwertige Dienstleistungen und Produkte nicht verschenkt".