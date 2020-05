Purpur Media vermarktet Urbia.at

Das zu bewirtschaftenden Zielgruppen- und Nutzungsprofil beschreibt der Vermarkter mit "durchschnittlich 400.000 Visits und rund 1,3 Millionen PageImpressions pro Monat". Diese Nutzung wird von "knapp 70 Prozent Frauen" und "über 60 Prozent" der gesamten Nutzerschaft sind Menschen im Alter von "20 bis 39 Jahren". Urbia ist ein Angebot das sich an Schwangere und junge Familien wendet und als Begleit-Medium in der Phase der Elternschaft, beginnend beim Kinderwunsch und bis in das Kleinkind-Stadium reichend, positioniert.



Die mediale Begleitung erfolgt in der obligatorischen Breite also mittels Community, Mobile und dem erforderlichen redaktionellen Service-Angebot.



Purpur Media ergänzt und verdichtet damit seine Zielgruppen-Positionierung im Segment Familie und deckt, wie der Geschäftsführer des Vermarkters Hermann Weidinger erklärt, "alle relevanten Familienthemen ab".



Urbia.at ist ein Launch von G+J Parenting, der mit 8. Juli 2013 erfolgte. Die redaktionelle Leitung dieses Spin-offs obliegt Elisabeth Fürst, die in der Vergangenheit als Chefredakteurin von Wohnnet.at und als Redakteurin der Kommunikationsbranchen-Medien Horizont Austria und Horizont.at tätig war.



