Purpur Media avanciert Weseslindtner

Weseslindtner war im September 2011 als Marketing-Praktikantin bei Purpur Media eingestiegen und seither in dieser Abteilung des Vermarkters.



Sie ist Online-Quereinsteigerin und bringt in ihre neue Aufgabe eine ausgeprägte Liebe zum Theater, Erfahrung als Dramaturgien und ein einschlägiges Studium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst mit. Weiters war sie von März 2006 bis Jänner 2009 im Event-Management von CSC Austria tätig.



atmedia.at