Purpur Media avanciert Weidinger

Weidinger will mit Antritt seiner Geschäftsführer-Tätigkeit seinen Fokus auf den "Ausbau des Website-Portfolios mit starken Online-Marken, die Erweiterung des Angebots an individuellen Werbeplätzen, Qualitätszielgruppen und ein umfangreiches Service-Angebot für Agenturen und Werbekunden legen".



Er ist seit September 2010 für Purpur Media tätig. Zuvor arbeitete er im Vertrieb von Styria Multi Media, Sportmagazin Verlag sowie Gruner + Jahr. Er blickt auf 13 Jahre Berufstätigkeit in der Medienbranche zurück.



