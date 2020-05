Puma lässt Stars boltzen

de, atPuma platziert die Kollektion evoSpeed in europäischen Sportmärkten und setzt dafür die Kampagne Run at the Speed of Bolt ein. In dessen Zentrum steht der jamaikanische Sprinter Usain Bolt, der bis Ende 2013 als Botschafter der Marke auftritt. Bolt ist in einem am 1. Juni 2012 im TV anlaufenden Spot gemeinsam mit Fernando Alonso, Mario Gomez, dem Golfer Rickie Fowler und dem Cricket-Spieler Yuvraj Singh zu sehen. Diese vier Puma-Testimonials treten, allerdings am Laufband, gegen Bolt an. Das schaut dann so aus: