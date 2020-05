Pulsierender Februar

at // Puls 4 bricht offensiv ins zweite Sendejahr auf. Ab 4. Februar begrüßt Doris Golpashin die Zuschauer in der täglichen "VIP Lounge" und im wöchentlichen Society-Talk "VIP Club". Diese Sendung wird sie abwechselnd mit Adriana Zartl moderieren. Golpashin wird als Puls 4-Society Face etabliert. Bereits am 29. Jänner läuft die Serien-Kampagne des Senders an. Ab diesem Tag kommen sukzessive "Dawson´s Creek", "Magnum", "Happy Friday", "Mord ist ihr Hobby", "Der Elefant - Mord verjährt nie" und "Quincy" auf den Spielplan. atmedia.at