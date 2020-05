Puls 4 und SAT.1 produzieren Die verbotene Frau

Regie führt Hansjörg Thun. Die Produzenten sind Andreas Bareiss, Sven Burgemeister und der Österreicher Josef Aichholzer. Alle vier waren in den genannten Funktionen auch in die Realisierung von Die Wanderhure eingebunden gewesen.



Zu dem Cast des Spielfilms, der seit 26. Mai 2013 in Marokko gedreht und dessen Dreh am 22. Juni 2013 in Wien fortgesetzt wird, gehören die österreichischen Schauspieler Sandra Cervik, Deniz Cooper, Amira El Sayed, Maya Hanselek und Oliver Rosskopf. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich am 27. Juni 2013 abgeschlossen werden.



"Die verbotene Frau", die Verfilmung der Autobiografie der Schweizerin Verena Wermuth wird vom Filmfonds Wien und dem FilmFernsehFonds Bayern gefördert und soll, laut derzeitigen Planungen, im Herbst-Winter 2013 im Programm von Puls 4 ausgestrahlt werden.



atmedia.at