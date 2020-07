Puls 4 transportiert Pfeiffer-Lebensmittel-Kampagne

atDie Pfeiffer Handelsgruppe lancierte die Kampagne Das ist doch noch gut!, eine Awareness- und Nachhaltigkeitskampagne für Lebensmittel. Deren Ziel es ist, Konsumenten darüber zu informieren, dass Mindestens haltbar und das dazugefügte Datum nicht gleichzeitig die Ungenießbarkeit von Lebensmittel bedeutet. Eigentlich bedeutet Mindestens haltbar Best before und drückt ein vom Hersteller garantiertes Qualitätsniveau aus. Puls 4 schließt sich diesen Kommunikationsaktivitäten des Handeslunternehmens an.