Puls 4-Taxi mit Popstars

Ab 16. Oktober wärmt Schmiedl in zwei Folgen - um 19:15 und 19:45 Uhr - die Popstars-Community für Detlef D! Soost und Fernanda Brandao vor.



Acht Tage später, am 23. Oktober, konfrontiert Schmiedl im Nachspiel zu Popstars Kandidaten in Quiz Taxi extrem mit ungewohnten Aufgaben. Das Repertoire beginnt bei Harmlosigkeiten wie Brusthaare entfernen - bei Männern natürlich, Schmiedls Taxi anschieben, in Springbrunnen springen oder - nicht nur für Fussballer - Oberteile tauschen. Popstars ist künftig nach und vor Schmiedls Cash Taxi.



Der künftige Puls 4-Abend gehört damit "Kandidaten" also Zuschauern und den drei Sender-Repräsentanten Brandao, Soost und Schmiedl. Quoten-Wechselwirkungen und ein stringenter Audience-Flow sind beabsichtigt. Vor allem soll jungen Zuschauern am Sonntag-Abend auf Puls 4 eine neue Heimat geschaffen und sie von Tatorten sowie Blockbustern, die sie sich im Web bereits downgeloadet haben, entfernt werden.



