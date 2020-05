Puls 4-Startup-Show steigert Zuschauer-Interesse

atDie zweite Pitch-Runde von 2 Minuten 2 Millionen in der Puls 4-Montag-Primetime erreichte mehr Zuschauer als die Auftaktsendung. Nach durchschnittlich 65.600 Sehern des Erstlings, waren vergangenen Montag im Schnitt 86.500 an Unternehmensgründungsideen interessierte Menschen ab zwölf Jahren dabei. Das war an dem Programmtag des Senders auch das meistgesehene Format.