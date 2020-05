Puls 4-Startup-Show legt erste Zuschauermarkt-Latte

Der erreichte Spitzenwert der Auftakt-Sendung der fünfteiligen Show belief sich in diesem Segment "bis zu 95.000 Seher". 2 Minuten 2 Millionen schaffte es mit diesem Zuspruch unter den 12- bis 49-Jährigen Zuschauern, die Montag Abend von 20:15 bis 21:15 Uhr TV-Programme konsumierten auf 3,09 Prozent.



Das Show-Format wurde am gestrigen Erstausstrahlungstag nahezu österreichweit inhaltlich - redaktionell und mit Werbeeinschaltungen - von allen Tageszeitungen unterstützt. Die Gratistageszeitung Heute, beispielsweise, widmete dem Format sogar das Cover. Diese Unterstützung muss in die Evaluierung der oben genannten Quote berücksichtigt werden.