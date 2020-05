atSonya Kraus wird die Sieger der ersten Staffel der Puls 4 Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen mitküren. Sie wird das Finale, eine Live-Show, am 16. Dezember gemeinsam mit Daniel Cronin über die Bühne bringen. Die vier vorhergehenden Sendungen, die ab 25. November zu sehen sein werden und in denen um die Final-Teilnahme auf Teufel komm raus gepitcht wird, wurden bereits am 12. November in Wien produziert.