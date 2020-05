Puls 4 startet wieder im Skicross

Der Übertragungsreigen beginnt am 17. Dezember in Innichen in Südtirol und endet am 11. März in Grindelwald in der Schweiz. Die Rennen präsentiert Puls 4-Sportchef Christian Nehiba. Als Kommentatoren der Rennen sind Robert Seeger und die Skicross-Weltmeisterin Karin Huttary in Einsatz. Die Highlights der Wettkämpfe in denen Andreas Matt seine Erfolge aus der vergangenen Saison verteidigen will, zeigt der Sender in Puls 4 Sport: Das Studio.



