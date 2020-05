Puls 4 stärkt Sport-Ressort

Baier war zuletzt Geschäftsführer der in München ansässigen Mister One Media und in dieser Funktion auch als Live-Producer der Red Bull-Turnier-Serien X-Fighters World Series und Cliff Diving World Series verantwortlich.



Der Grazer war zuvor für SAT.1 Österreich für "ran UEFA Europa League" sowie DSF/ Sport1 tätig. Der Grazer war davor für Premiere Österreich, RTL und n-tv tätig.



Baier präsentiert gemeinsam mit Puls 4-Sport-Ressort-Leiter Nehiba die von Montag bis Freitag ausgestrahlte Sendung Puls 4 Sport: Das Studio.