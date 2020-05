atIn einer vierteiligen, am 5. Dezember beginnenden Serie zeigt Puls 4 das Leben von acht Kindern im SOS Kinderdorf im niederösterreichischen Hinterbrühl. Der Sender begleitet die Kinderdorf-Mutter Irma und ihre acht Pflegekinder durch ihren Alltag. Am 5. und 12. Dezember ab 19:10 und am 18. und 19. Dezember um 18:10. atmedia.at