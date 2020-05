Puls 4 realisiert die zweite Spielfilm-Eigenproduktion

Die Frau in mir spielt in Wien und dreht sich um den Macho Georg Sommer, dessen Leben durch das Alter ego Wally aus den Fugen gerät.



Weitere Rollen in dem Film spielen Wolfgang Böck, Andrea Eckert, Stefano Bernadin, Hilde Dalik und Patricia Hirschbichler.



Der Streifen wird von der in Berlin ansässigen Ninety Minute Film gemeinsam mit Film27 Multimedia aus Wien produziert.



Puls 4 setzt den Erstausstrahlungszeitpunkt in das Frühjahr 2013.



