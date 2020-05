Puls 4-Premiere mit eigener Fiktion performt

ORF eins und SAT.1 balgten sich um die Fussball-Fans in der Primetime. Dieses Match ging auf Quotenebene an ORF eins. Und ORF 2 sprach mit der Koproduktion Der Meineidbauer ein älteres Publikum an, die die Vorlage für den TV-Film von Ludwig Anzengruber noch aus ihrer Schulzeit kennen.



Puls 4 erzielte mit seiner fiktionalen Erstproduktion unter den Zuschauern ab zwölf Jahren eine Peak-Quote von 277.000 und einen Schnitt von 204.000 Sehern. Der Tages-Marktanteil unter den 12- bis 49-Jährigen belief sich für Unter Umständen verliebt auf 6,0 Prozent.



In der Zielgruppe Frauen, die sich auch der ATV-Liebeskomödie hätten zuwenden können, belief sich im Seg,ment 30 bis 39 Jahren der Marktanteil auf 14,6 und unter den "werberelevanten" Frauen bei 13,5 Prozent. Der direkte Konkurrent bei ATV gehörte, wie die Arbeitsgemeinschaft Teletest-Statistik zeigt, nicht zu den drei quotenstärksten Sendungen des Tages.



Das Puls 4-Format stach darüber hinaus die bei ProSieben laufende Serie Desperates Housewives in der Primtime aus. In der Wisteria Lane waren am 22. Februar im Schnitt 123.000 Zuschauerinnen zu Gast.



atmedia.at