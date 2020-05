Puls 4 macht Österreich-Musik-Show

atDie Rahmenbedingungen der Herz von Österreich betitelten Musik-Show, die aus der Puls 4-Eigenproduktionswerkstatt stammt, sind ziemlich einfach: "österreicherischer Gesang, österreichische Musik und österreichische Qualität". Weder Genre noch Stil engen ein, solange die Anwärter auf die Teilnahme an der Show ihren in Österreich liegenden Wurzeln treu bleiben. Dafür müssen sie sich in Herz von Österreich, einem Casting-Format, im öffentlichen Wettbewerb durchsetzen und die Zuschauer des Senders überzeugen.