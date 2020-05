Puls 4 macht Musiker reif für die Insel

atÖsterreichische Musik-Talente, die vor großem Publikum auftreten wollen, können sich über den Rock The Island-Contest 2012 einen Performance-Slot auf einer der Bühnen des Donauinselfests erobern. Der Wettbewerb wird von Puls 4 und der Gratistageszeitung Heute präsentiert. Der TV-Sender begleitet die von den Zuseher getroffene Band-Auswahl mit dem Magazin Rock The Island-Contest 2012 presented by Puls 4 und Heute.