Puls 4 kauft Liebe isst ...

Das Format erreichte im Schnitt einen um 1,5mal höhere Zuschauer-Marktanteil als andere Puls 4-Inhalte, die an dem Sendeplatz um 19:45 ausgestrahlt werden. Aufgrund dieser Quote und mit dem Ankauf neuer Episoden will der Sender das Format als "starke Format-Marke im österreichischen TV-Markt" etablieren.



Das Format wird in Österreich von Concorde Production produziert. Das Format lief auf NBC seit 2. Juni 2011 und endet am 21. Juli. Der TV-Sender gab am 11. Juli bekannt, keine weitere Staffel von "Love Bites" zu produzieren.



Auf Puls 4 läuft seit vergangener Woche die neue Staffel mit österreichischen Singles.