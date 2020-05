Puls 4 finanziert Body Complete

" Puls 4 will ein starker Partner der heimischen Filmwelt werden - auch wenn wir hier keinem öffentlichen Auftrag verpflichtet sind", kommentiert Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker das Investment. Damit sieht er auch den Beweis erbracht, dass für den Sender Public Value "eine bedeutende Rolle" spielt.



Der Film thematisier, wie Produzent Hofferer erklärt, die traumatischen, gesellschaftlichen Auswirkungen des Bosnien-Krieges. Er engagierte Jasmin Durakovic von Depo Film als Herstellungsleiterin und Sahin Sisic als Kameramann.



Body Complete wird 2011 fertiggestellt und kommt auch noch in diesem Jahr in die Kinos.



atmedia.at