Puls 4 erwirbt Skicross-TV-Rechte

Die Übertragung erfolgt an den Renntagen immer ab 19:10 Uhr. Moderiert werden die Rennen von Puls 4-Sportchef Christian Nehiba. Robert Seeger, langjähriger TV-Sportreporter kehrt zurück und wird den Skicross-Weltcup für Puls 4 kommentieren. Das erste Rennen geht am 18. Dezember on Air.



Dazu kommt von Michael Stix, Sportrechte-Verantwortlicher in der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 Austria eine Kampfansage: "Mit dem Mehrjahresvertrag haben wir nun die Chance, die Faszination des Skicross-Weltcups im Fernsehen aufzubauen. Das ist der Anfang vom Ende des ORF-Ski-Monpols!"

Skicross-Weltcup Freestyle Saison 2010/11