Puls 4 erweitert Topmodel-Casting um Jungs

Puls 4 nennt diese Gleichbehandlung im öffentlichen Brillieren, gewohnt zurückhaltend den "schönsten Kampf der Geschlechter".



Ein notwendiger Kampf, um dem Format, dessen letzte Staffel schon deutliche Abnutzungserscheinungen aufwies, Frische und Dynamik einzuhauchen. Der Sender führt das Format in eine neues Konzept über, in dem nicht nur Mädels und Jungs im Wettbewerb um einen einzigen Topmodel-Thron aufeinanderprallen.



Puls 4 bessert die sechste Season inhaltlich, wie es dazu heißt, auf der "Foto-Shooting- und Challenges-Ebene" nach. Gemäß eines schon in einer vorhergehenden Staffel ausgegebenen Mottos: "Noch härter. Noch unerbittlicher."



Auf der kommerziellen Ebene wird ebenfalls nachjustiert. Der Sender drückt die diesbezügliche Format-Optimierung so aus: "Die nationale und internationale Fashion-Szene wird stärker denn je eingebunden und sorgt für einen High-Class-Fokus sowohl in visueller als auch in thematischer Hinsicht."