Puls 4 dreht mit SAT.1 TV-Film

at, deDer gemeinsam von Puls 4 und SAT.1 realisierte Fernsehfilm trägt den Arbeitstitel "Big Spender". Drehstart ist am 4. Oktober in Wien. In die weibliche Hauptrolle schlüpft Mirjam Weichselbraun. Der als Romantik-Komödie klassifizierte Film wird von Wiedemann & Berg Television und Dor Film produziert.