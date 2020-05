Puls 4 auf dem Weg in Privat-TV-Europaliga

at"Wir verhandelten die Rechte für Österreich eigenständig mit dem europäischen Fussball-Verband UEFA", erklärt Puls 4-Geschäftsführer Michael Stix heute Vormittag in Wien zu dem in der Vorwoche bekanntgegebenen Paket-Kauf von Free-TV-Rechten an der UEFA Champions League für die Turnier-Saisonen von 2012 bis 2015. Diese Rechte sind plattform-neutral.