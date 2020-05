Pulpmedia betankt Mercedes GLA mit Leidenschaft

Über diese Kommunikation sollen "Lifestyle-Aspekte" des Modells und die wieder mittels Kurzgeschichten im Nachrichten-Stream von Facebook vermittelt werden. Die an der Marke und am Fahrzeug-Modell interessierten Netzwerk-Mitglieder werden mit diesen Werbeformat-Typus adressiert, dessen Zielgruppen-Aussteuerung auf Gefällt mir-Äußerungen basiert. Was den persönlichen Bezug in der Kampagne herstellen und sich in nachhaltiger Werbewirkung äußern soll.



Diesen Facebook-Anzeigen ist eine Landingpage hinterlegt, die wiederum eine Gewinnspiel-Promotion transportiert. Der dortige Gewinn ist wiederum an eine Bewertung des individuellen Lifestyles der am GLA Interessierten abhängig.