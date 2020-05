Pucks, Eismänner, Strafminuten live

Am Freitag legt Laola1.tv mit dem Top-Spiel des Tages los. Am Sonntag ist dann Servus TV mit einem Live-Spiel dran sowie den späteren Playoffs und ab den letzten Spielen um den Meistertitel die Begegnungen in Konferenzschaltung. Dazu liefert der Free-TV-Sender noch das Magazin Servus Hockey Night Magazin. Das erste Freitag-Spiel, am 10. September, in dem Red Bull Salzburg auf Liwest BW Linz trifft, läuft natürlich auch auf Servus TV.



