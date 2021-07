PubliGroupe verkauft klassisches Media-Sales-Geschäft

Publicitas und das darin gebündelte Schweizer und internationale Media-Sales-Geschäft mit klassischen Medien werden an die in München ansässige und börsen-notierte Investment-Gesellschaft Aurelius Group abgestossen. Der Kaufpreis wird von der PubliGroupe mit einem "niedrigen zweistelligen Millionen Franken-Betrag" beziffert. Der Deal soll nach Durchlaufen aller dafür notwendigen Bewilligungsinstanzen im zweiten Quartal 2014 abgeschlossen sein.



Aurelius übernimmt Publicitas mit allen 39 dazugehörenden Gesellschaften in der Schweiz und außerhalb der Schweiz, die 49-Prozent-Beteiligung am Medien-Logistiker xentive, 860 Mitarbeiter und alle vertraglichen Verpflichtungen Dritten gegenüber.



Nach diesem Verkauf wird die PubliGroupe 80 Prozent ihres Umsatzes im Geschäftsfeld Digitales erwirtschaften und als Unternehmen vollständig auf digitale Erlöse ausgerichtet sein, dessen Hauptbeteiligungen Local.ch und Zanox sind. Nach diesem Verkauf reduziert sich die Komplexität der Struktur und Organisation des Medien-Unternehmens.



Ein weiteres Ergebnis wird auch sein, dass PubliGroupe ab 2014, wie erklärt wird, einen "deutlichen operativen Gewinn" erzielen und ein durch "selektive Akquisitionen zusätzlich beschleunigtes organisches Wachstum" generieren kann. Das Unternehmen prognostiziert für 2014 einen konsolidierten Netto-Umsatz von umgerechnet 123 Millionen Euro und ein operative Ergebnis von rund 16,4 Millionen Euro lukrieren zu können.