Publicis steigert Nettogewinn

5,9 Milliarden Dollar Neugeschäft

Der Kommunikationskonzern erwirtschaftete im Vorjahr 5,4 Milliarden Euro Umsatz und liegt damit 19,8 Prozent über dem Vergleichsumsatz 2009. Die Gruppe verzeichnete im Vorjahr ein organisches Wachstum von plus 8,3 Prozent auf. "Die Zahlen sprechen für sich", kommentiert Maurice Lévy, Publicis Groupe-Chairman und -CEO, das Betriebsergebnis. Diese "bemerkenswerte Performance" führt Lévy auf die Kunden der Gruppe und ihr Vertrauen in die Kreativleistungen der Agenturen sowie auf das "Talent und den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter" zurück.



Das prozentuelle Umsatzwachstum des Konzerns ist in allen Regionen des globalen Werbemarktes zweistellig. Das höchste Umsatzplus erwirtschaftete die Publicis Groupe in Latein-Amerika. Das gesamte Neugeschäft der Gruppe im Jahr 2010 beläuft sich auf 5,9 Milliarden US-Dollar Billing-Volumen.