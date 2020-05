Publicis Group übernimmt Bartle Bogle Hegarty

Darüber hinaus erwarb die französische Agenturgruppe 100 Prozent des brasilianischen BBH-Joint-Ventures Neogama/BBH.



BBH ist für beispielhafte Kampagnen von unter anderem Audi - "Vorsprung durch Technik" - oder Axe mit dem "The Axe Effect" verantwortlich. Die Agentur gewann im Rahmen des Cannes Festivals 2012 21 Löwen, davon vier in Gold und den Grand Prix im Creative Effectiveness-Wettbewerb. Die Agentur verliert nach 30 Jahren ihre Selbständigkeit und wird in ein Agentur-Netzwerk eingegliedert ohne jedoch seine Autonomie zu verlieren. Publicis Groupe wird BBH als eigene Kreativ-Brand und als Micro-Network führen.



BBH ist auch für den Online-Film "Three Little Pigs" der englischen Tageszeitung The Guardian verantwortlich. Darin veranschaulicht die Zeitung ihren Begriff von offenem Journalismus.