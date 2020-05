Publicis Group richtet Venture Capital-Fonds ein

Dieses bereitstehende Kapital soll europaweit in Unternehmen und Entrepreneure investiert werden, die wachstumsorientierte Geschäftsmodelle in den Bereichen digitalen Technologien, Content und Services errichten wollen.



Aus dem Fonds werden in die Marktsegmente Online-Marketing, E-Commerce, Mobile Content, Mobile Services, Online-Gaming, Online-Payment und Social Networks sowie die damit verbunden technischen Infrastrukturleistungen investiert.



Die Investments erfolgen in drei Stufen: Seed-Kapital und Early-Stage-Finanzierung mit Summen bis zu einer Million Euro. Spätphasen-Finanzierungen erfolgen mit Kapital bis zu 15 Millionen Euro.



Eine Expansion der Venture-Capital-Tätigkeit des Fonds in die amerikanische und asiatische Region ist für einen späterer Zeitpunkt geplant.