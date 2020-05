Public-Value-Prüfzeit angebrochen

de // Seit heute ist der 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Deutschland in Kraft. Im Mittelpunkt dieses Regelwerkes stehen die verschärften Rahmenbedingungen der Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anbieter ARD und ZDF. So müssen ab sofort alle deren Online-Services mittels Drei-Stufen-Test auf ihren Public Value hin untersucht werden. In vorauseilendem Gehorsam wurden Testverfahren entworfen und die ersten Prüfungen durchgeführt.