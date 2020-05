Public Value Montag

atMit Spiegel TV Österreich und Pro und Contra - Der AustriaNews Talk am Montagabend peilt Puls 4 den Nachweis von Public Value durch einen Privatsender an. Der 5. September war der erste Primetime-Abend des Senders mit dieser Programmierung. Die auch bewußt dem montäglichen ORF-Serienabend entgegengesetzt wird.