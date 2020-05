PRVA wählt Vogl

Im Zuge der Generalversammlung wählten die Verbandsmitglieder den neuen Vorstand und bestätigte vier Mitglieder in ihrem Amt. Sigrid Krupica, Geschäftsführerin von Grayling Austria, wurde ebenso wie Wolfgang Martinek, Geschäftsführer des Kinderhilfswerkes Nuestros Pequenos Hermano in Österreich, als Vizepräsidenten gewählt. Martinek ist auch Finanzreferent des Verbandes.



Sabine Pöhacker, Geschäftsführerin der Agentur comm:unications, wurde als Generalsekretärin und Peter Thier, Erste Bank-Unternehmenssprecher als Schriftführer bestätigt.



Neue Vorstandsmitglieder sind: Nina Auinger-Sutterlüty vom Kunsthistorischen Museum in Wien, die selbständige Kommunikationsberaterin Ute Könighofer und der voestalpine-Unternehmenssprecher Gerhard Kürner.