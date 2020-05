Proximity Vienna generiert Mikado-Likes

Mit der, am Freitag, den 22. November 2013, beendeten Social Media-Kampagne konnte die Agentur seit Ende Juni 87.500 Likes generieren. Und die in der Promotion ausgelobte Zeitreise wird, schätzungsweise 42.100 Minuten oder umgerechnet 28 Tage dauern. Denn ein Kern-Element dieser Kommunikationaktivität von Mondelez war, Facebook-Mitglieder dazu zu motivieren durch ein Like eine Minute auf die Dauer der Mikado-Zeitreise draufzulegen.



Im gesamten Kampagnen-Zeitraum wurden Woche für Woche Sieger gekürt und Preise verlost. Endpunkt der Promotion ist die Verlosung einer Weltreise deren Dauer vom Like-Volumen abhängig ist.

Credits:

Auftraggeber: Mondelez Deutschland; Senior Brand Managerin: Elisabeth Meußdörffer;



Agentur: Proximity Vienna; Kundenberatung: Sabine Arrocker, Philipp Schützl; Digital-Team - Strategie: Max Jürschik, Andreas Mahringer; Creative Director: Florian Kozak; Grafik: Philipp Bayerl, Jan Belik; Konzept: Stefan Grgic, Paul Horvath; Content Management: Mansur Manzar.