Protestaktionen bei SWMH

Sparmaßnahmen

In der gesamten Gruppe müssen die Kosten gesenkt werden. Beim Süddeutschen Verlag wird mit Stellenstreichungen gerechnet. In Stuttgart zeichnet sich Ähnliches ab. Und die Gewerkschaft ver.di erwartet neben dem Personalabbau, Tarifflucht und Ausgliederungen. Details dazu sollen am 27. Oktober im Rahmen einer Betriebsversammlung in Müchen bekannt gegeben werden.