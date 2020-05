Protest-Videobotschaft für Wrabetz

at55 Redakteurinnen und Redakteur des Aktuellen Dienstes des ORF nehmen zur Causa Pelinka und entsprechend politisch motivierten Postenbesetzungen am Küniglberg Stellung. In dem, am 16. Jänner auf YouTube geposteten Video, kämpfen und verteidigen sie die gesetzlich verbriefte Unabhängigkeit des ORF und fordern Generaldirektor Alexander Wrabetz auf "alle Maßnahmen zurück zu nehmen, die die Unabhängigkeit des ORF schädigen". Das Video hat mittlerweile knapp 270.000 Views generiert: