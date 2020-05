ProSiebenSat.21 und PokerStars kooperieren

PokerStars.de spricht mit dieser Kooperation Fussball-Fans an, die vom grünen Rasen an die Pokertische wechseln.



Um an die ran-Zielgruppe zu kommen platziert das Gaming-Portal klassische TV-Spots im Umfeld der Sendung und sponsert den Sportflash, der nun unter PokerStars.de Sportflash firmiert und der vor und nach Fussball-Übertragungen der beiden Sender ausgestrahlt wird. Weiters sind Bannerschaltungen auf Ran.de, in der App zum Format und die Integration von PokerStars.de in das Tippspiel "Livechecker" auf dem Kooperationsplan ausgewiesen.



atmedia.at